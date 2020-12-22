Заслуженный педагог рассказал, как учителям избежать профессионального выгорания

Педагогам нужно получать от своей работы удовольствие и не перегружаться, тогда не будет никакого профессионального выгорания, заявил газете ВЗГЛЯД директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя результаты соответствующего исследования.

В рамках образовательного проекта «Яндекса» осенью этого года был проведен опрос, по итогам которого 75% учителей испытывают симптомы профессионального выгорания. У 38% из них выявлена острая фаза, которая «ощутимо влияет на их качество жизни и способность работать».

«Нужно отдыхать, получать от своей работы удовольствие и не перегружаться. Я уже 30 лет на любимой работе – преподаю и никакого выгорания пока не испытывал. Но нужно понимать, что педагоги перегружены: работают больше чем на две ставки, когда одна равна 18 часам. Причем время одной ставки не просто же так придумали, оно равняется полноценному рабочему дню», – говорит Пратусевич.

Преподаватель подчеркивает, что для того, чтобы проводить полноценные и качественные уроки, учитель должен отдавать всего себя. При этом из-за двойной ставки у него просто не всегда есть возможность напитаться энергией, ведь «прежде чем отдавать, нужно откуда-то взять».

«Педагоги же должны саморазвиваться: в театры ходить, находить время на чтение литературы, развиваться по специальности. На все это нужно время. А выгорание как раз возникает, когда человек крутится как белка в колесе, поэтому нужно как-то пытаться менять ритм жизни. Да, это тяжело, но обязательно нужно делать», – рекомендует собеседник.

На сегодняшний день в России действительно наблюдается нехватка учителей в школах, поэтому переработки не всегда становятся инициативой педагога, продолжает эксперт. При этом и учитель, и администрация школы получают от этого обоюдную выгоду. Но, по мнению Пратусевича, нужно учиться видеть меру своих способностей и набираться смелости иногда отказывать в каких-то вещах.

Также он сообщил, что переход на дистанционное обучение и ситуация с пандемией коронавируса вряд ли могли стать причиной профессионального выгорания. «При правильной организации это, скорее всего, не может повлиять. Но, как известно, у русского человека все часто происходит в «темпе истерики», когда что-то нужно подготовить за час-полтора, а то и с опозданием, потому что оставили напоследок. Конечно, это способствует тревожному нервозному состоянию. А если все происходит планомерно и спокойно, и в нерабочие часы учителя не беспокоят, то никакого профессионального выгорания и нет», – отмечает заслуженный учитель.

Колумнист газеты ВЗГЛЯД Анна Долгарева ранее порассуждала на тему профессионального выгорания и введения в моду данного термина.