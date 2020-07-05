Безвольным тюфяком сейчас быть модно

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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...

У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 5 июля 2020, 11:00

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              Профессиональное выгорание. Новый, стильный, модный термин. Вам неинтересно работать? У вас профессиональное выгорание. Вы устали? У вас профессиональное выгорание. Вы третий год лежите с пивом перед телевизором? У вас профессиональное выгорание.

              Справиться с ним вам поможет опытный психолог или эйчар (здесь бегущей строкой идут контакты; первый звонок бесплатный).

              Диагноз «выгорание» вошел в моду пару лет назад и недавно получил новую жизнь благодаря публикации известного эйчара Алены Владимирской. Широкие, уверенные мазки: портрет человека, который мужественно справлялся с трудностями и не потерял бизнес во время карантина, а затем на него накатила тоска и жизнь потеряла смысл. И это – профессиональное выгорание, по которому Алена Владимирская готова консультировать.

              Алена Владимирская утверждает, что ее друг застрелился по причине такового. Если это правда, то, скорее всего, она подменяет медицинский, психиатрический диагноз «тяжелая депрессия» этим загадочным и красивым термином. Впрочем, кого это волнует, если теперь можно диагностировать у себя профессиональное выгорание, критерии которого достаточно размыты, и предъявлять окружающим это сокровище?

              «Здравствуйте, сегодня на вечеринку пришли мы вдвоем: я и мое профессиональное выгорание».

              Фото: David Oxberry/Global Look Press

              «Приятно познакомиться. Это я, а это мое профессиональное выгорание. Понимаете, был карантин, а теперь наступило лето… Да. Будьте бережны с нами».

              «Не трогай меня и не заставляй работать, у меня – профессиональное выгорание».

              В рунете то и дело появляется какой-нибудь красивый диагноз. Напишет один популярный психолог, напишет другой – глядишь, диагноз подхватили и понесли по кочкам. Помню диагноз «созависимые отношения», который использовался во всех случаях, если между двумя людьми были проблемы. Когда выяснилось, что можно быть не только созависимым, но и контрзависимым, роли в паре обязательно нужно было распределить.

              Депрессия тоже какое-то время была модным диагнозом, который без помощи психиатра ставила себе каждая вторая продвинутая барышня. Вполне можно было натолкнуться на перлы вроде «вчера у меня была депрессия, поэтому я не убирала в квартире, а сегодня она прошла».

              Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Потому что теперь ты – пострадавший. Твое душевное устройство тоньше, чем у других. Следовательно, окружающие должны тебе компенсацию.

              Раскольников бы сильно удивился, если бы узнал, что для того, чтобы «право иметь», сейчас нужно быть не сверхчеловеком, а, напротив, ущемленным. Это более общее явление, чем диагнозы в поп-психологии. Диагнозы – случай, в общем, частный.

              Вернемся, однако, к пресловутому профессиональному выгоранию. Проблема не в том, что его не существует. Действительно, период карантина и самоизоляции оказался достаточно деструктивным для человеческой психики: люди мегаполиса не привыкли к такому режиму существования, в результате чего поймали массу побочных эффектов, которые требуют отдельного рассмотрения. Это и депрессивные эпизоды, и рост тревожности, а временами и агрессии, и многое другое.

              Однако посмотрим на это с прагматичной медицинской (психиатрической) точки зрения. В психиатрии нет диагноза «профессиональное выгорание». Есть диагноз «депрессия». Он часто сопровождается теми симптомами, которыми эйчары и блогеры описывают профессиональное выгорание: апатия, подавленный эмоциональный фон, абулия (сложно сделать волевое усилие). Этот диагноз ставится врачом – психиатром, а не эйчаром. В случае подтверждения диагноза врач назначает лечение. Кроме медикаментозного лечения желательна работа с психотерапевтом, который выясняет причины депрессии. Она может быть соматическая (нарушение гормональной регуляции в организме) или связана с определенной причиной. Например, с проблемами в работе, почему нет.

              Если же врач не подтверждает депрессивный эпизод, то… как бы поделикатнее сформулировать в век всеобщей толерантности? Возможно, то, что называется «профессиональным выгоранием» в этом случае связано с нежеланием прикладывать волевые усилия. Мы – белые воротнички, чистые руки, умственная работа – живем в век рунета, диагнозов по аватарке и поп-психологии. Мы привыкли, что странности и модные диагнозы украшают нас. Мы чистим карму и обращаемся к эйчарам за консультацией по профессиональному выгоранию.

              Мы забываем, что есть простые, в общем, вещи. Например, человеческая воля. Ныне ей придается минимальное значение, потому что как-то само собой подразумевается, что человек хрупок, слаб, нуждается в комфортном пространстве вокруг себя и ни в коем случае не должен преодолевать себя, чтобы не заболеть каким-нибудь профессиональным выгоранием. Иначе придется платить за консультации и делать умное сложное лицо в ответ на вопрос: «Как дела на работе?».

              Человека нужно обложить ватой, поместить в safe-space, не оскорбить его чувства, не допустить перенапряжения. В результате человек вырождается. Потому что, в общем, волевые усилия – это необходимое условие для эволюции человека. Я видела людей, которым постоянно приходится преодолевать обстоятельства. Например, на войне. По странному совпадению, самые кристальные люди выковываются в таких условиях.

              Воля делает нас чем-то большим, чем аморфная масса. Сейчас это все звучит как-то… несовременно. Как лозунги двадцатого века, неуместные в двадцать первом. Впрочем, история развивается по спирали. И будет очень страшно и очень иначе, когда эта спираль закончит очередной оборот времени.


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