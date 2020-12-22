Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Этот законопроект был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. В соответствии с документом, «предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», передает РИА «Новости».

Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.

Напомним, 15 декабря Государственная дума на пленарном заседании одобрила во втором чтении проект о восстановлении в России системы вытрезвителей.