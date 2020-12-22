Назван самый безопасный для дальних поездок транспорт

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, на каком виде транспорта безопаснее отправляться в дальнее путешествие во время пандемии коронавируса.

По его словам, очагами массового заражения, как показала практика, ни поезд, ни самолет не становятся. Но в наземном транспорте на одного человека приходится больше пространства, соответственно концентрация патогенов и риск заразиться ниже, считает председатель Союза пассажиров России.

«В поезде немножко больше квадратных метров площади и немного больше кубических метров воздуха на одного пассажира. Это важно. Даже в вагоне с креслами места больше, чем в самолете, где кресла стоят гораздо ближе друг к другу, чем в самолете. В вагонах купе еще больше места на пассажира, и вероятность заразиться немножко меньше», – сказал Янков в интервью радио Sputnik.

Кроме дополнительного пространства, поезда выигрывают еще и за счет лучшей вентиляции, добавил он.

«В самолете стандартно высокая циркуляция воздуха. В поездах единого стандарта нет, но в большинстве современных вагонов есть кондиционеры, хотя встречаются и старые вагоны без них, где все-таки можно открыть форточку. В самых новых вагонах встроены еще системы обеззараживания воздуха», – пояснил Янков.

Плюс к этому в поездах, в отличие от самолетов, есть возможность точнее настроить вентиляцию и обеспечить приток свежего воздуха, что понижает шанс заразиться.

«В поезде в каждом вагоне проводник должен включать и выключать систему кондиционирования. Пассажиры всегда могут высказать свои замечания, чтобы кондиционер стал работать сильнее. Также в поезде в каждом вагоне есть возможность открыть окна и обеспечить приток свежего воздуха», – заключил он.

Напомним, в понедельник Росавиация уведомила перевозчиков о приостановке полетов в Британию.