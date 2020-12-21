В России оценили эффективность «Спутника V» против нового типа COVID

Российская вакцина «Спутник V» будет эффективна и против мутации коронавируса, выявленной в Великобритании, и против других мутаций, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Это основано на наших дискуссиях с Институтом Гамалеи. Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок – это, фактически, белок, который кодирует шип коронавируса, – «Спутник» справлялся с ними очень хорошо и качественно. Поэтому предварительный анализ подтверждает, что «Спутник V» будет эффективен и с этой мутацией (выявленной в Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), и с другими мутациями», – сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».