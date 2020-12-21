В МИД назвали действия США основным дестабилизирующим фактором в реализации «ядерной сделки»

Действия США являются главным дестабилизирующим фактором в процессе практической реализации «ядерной сделки», говорится в комментарии МИД России по итогам участия главы ведомства Сергея Лаврова в неформальной встрече стран Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

«Основным дестабилизирующим фактором в процессе практической реализации «ядерной сделки» были и остаются подрывные действия США, которым не дает покоя мысль о том, что, несмотря на их «максимальное давление», СВПД сохранен, резолюция СБ ООН 2231 применяется в прежнем режиме, пресловутый «перезапуск» ранее отмененных резолюций не состоялся», – говорится в сообщении.

«В ходе встречи была подтверждена неизменная приверженность всех стран-участниц СВПД взятым на себя обязательствам. Есть четкое понимание безальтернативности всеобъемлющих договоренностей, необходимости сохранить их, обеспечить целостность и создать условия для дальнейшей устойчивой реализации в соответствии с изначально согласованными целями и параметрами», – подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в МИД, с российской стороны подчеркнуто, что рецепты для нормализации СВПД заложены в нем самом: это путь последовательного выполнения договоренностей всеми странами, которые их разрабатывали и заключали.

Отмечается, что в ходе мероприятия Лавров подчеркнул, что «мы отдаем должное заявлениям иранского руководства о готовности незамедлительно вернуться к выполнению СВПД в полном объеме, как только это сделают США».

«Надеемся, что этот сигнал услышат не только нынешние участники СВПД, но и в Вашингтоне. Строгое соблюдение американской стороной положений резолюции СБ ООН 2231 – не вопрос выбора, а обязательство любого государства, закрепленное в статье 25 Устава ООН. Исходим из того, что возвращение США в СВПД должно происходить без всяких предварительных условий. Готовы вместе с другими партнерами предметно поработать в этом направлении и помочь американцам встать на путь исправления. Это в наших общих интересах», – добавили в МИД.

По итогам министерской встречи принято совместное заявление. Контакты между странами-участницами СВПД будут продолжены. Российская сторона нацелена на дальнейшую интенсивную работу по планомерному осуществлению СВПД во всех его аспектах, опираясь на выверенный баланс интересов и принцип взаимности, заключили в ведомстве.

Ранее Лавров заявил, что США вполне могут начать грозить санкциями странам, сотрудничающим с Ираном, но эти ограничения будут незаконны.

В начале декабря избранный президент США Джозеф Байден, подтвердил готовность будущей администрации работать над возвращением Вашингтона в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления. Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали Россия и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.