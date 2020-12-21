Российские специалисты начали изучать новый тип COVID

Российские специалисты контактируют с зарубежными коллегами по вопросам изучения нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения», – приводит ТАСС сообщение.

Минздрав отметил, что решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян, передает РИА «Новости».

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия с 00.00 мск 22 декабря останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю из-за обнаруженной в стране мутации COVID-19.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».