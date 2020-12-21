Шойгу заявил о существенном росте боевых возможностей российской армии

Боевые возможности ВС России за 2020 год увеличились на 13%, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

«Все задачи, определенные на 2020 год, Вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны», – передает ТАСС слова Шойгу.

По его словам, государственный оборонный заказ (ГОЗ) выполнен почти на 100% в 2020 году.

«Уровень выполнения заданий ГОЗ составил по закупкам 99,8%, по ремонту и модернизации – 99,7%», – сказал Шойгу.

По его словам, перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95%.