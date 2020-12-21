В Сирии заявили об обсуждении поставок российской вакцины «Спутник V»

Сирия и Россия обсуждают поставки вакцины «Спутник V» от коронавируса, к российским вакцинам у сирийцев больше доверия, чем к Pfizer и другим, сообщил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

«По этому вопросу ведутся обсуждения. Мы надеемся, что сирийцы (будут) использовать «Спутник V» и другие (российские) вакцины, потому что сирийцы доверяют российским вакцинам больше, чем Pfizer и другим вакцинам», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что хотел бы привиться российской вакциной от коронавируса.