C подконтрольных Баку территорий вернулись домой шестеро армянских солдат

Воевавшие в Нагорном Карабахе шестеро армянских солдат, оставшиеся на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после окончания боевых действий, вернулись домой, сообщил лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.

«Сегодня в результате поисковых операций, проведенных на подконтрольных противнику территориях, шесть наших призывников, героически сражавшихся в безвестности более 70 дней, вернулись на родину. Хочу выразить свою признательность президенту России Владимиру Путину, при чьем личном участии интенсивно продолжаются поиски без вести пропавших и передача тел погибших», – сообщил Арутюнян, передает ТАСС.

Лидер непризнанной НКР поблагодарил также командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

С начала ноября война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 21 ноября министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.