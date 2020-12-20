Минздрав Латвии пообещал «полный ужас» в больницах на ближайшие недели

Глава минздрава страны Илзе Винкеле заявила, что в ближайшие четыре недели в больницах Латвии будет «полный ужас» из-за прироста больных коронавирусом.

«Мы уже сейчас можем сказать, что в ближайшие четыре недели в больницах будет полный ужас. Число находящихся там пациентов с коронавирусом будет только расти. Если даже завтра мы каким-то чудом увидим снижение числа новых случаев в больницах, на протяжении еще как минимум четырех недель будет наблюдаться серьезный прирост новых пациентов в больницах», – сказала министр, передает РИА «Новости».

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 870 случаев COVID-19, умерли 18 человек, общее число заболевших составило 30 297, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

Ранее власти Латвии анонсировали введение с 21 декабря новых ограничений из-за COVID-19. «Эксперты проинформировали членов правительства о том, что здравоохранение в стране сейчас функционирует как военная медицина. Нам приходится уменьшать возможности больниц, чтобы справиться с огромным наплывом пациентов с COVID-19», – заявил премьер республики Кришьянис Кариньш, призвав отметить рождественские праздники в тишине.