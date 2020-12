Обаму обвинили в «унижении» Евросоюза Бельгийский министр разозлила фармкомпании публикацией цен на вакцины от COVID-19 20 декабря 2020, 02:55 Текст: Алина Назарова

Государственный секретарь по бюджету Бельгии Ева де Бликер опубликовала в Twitter список цен на ведущие вакцины от COVID-19, которые намерен закупить ЕС, что разозлило производителей вакцин, которые обвинили Брюссель в нарушении конфиденциальности, пишет The Guardian. Государственный секретарь по бюджету Бельгии Ева де Бликер опубликовала в Twitter прейскурант с указанием количества доз каждой вакцины, которую ее страна намерена закупить у ЕС. Твит был вскоре удален, но недостаточно быстро, чтобы помешать заинтересованным сторонам сделать скриншоты, ставшие теперь достоянием общественности, передает RT со ссылкой на The Guardian. Прейскурант показал, что самой дешевой является вакцина Oxford/AstraZeneca, а самой дорогой – Moderna. Согласно обнародованной информации, вакцина Oxford/AstraZeneca обойдется Евросоюзу в 1,78 евро за дозу, Johnson & Johnson – в 8.50 евро, Sanofi/GSK – в 7,56 евро, Pfizer/BioNTech – в 12 евро, CureVac – в 10 евро, а Moderna – в 18 долларов. Хотя эта информация уже была известна, появившиеся детали позволяют странам, ведущим переговоры с производителями вакцин, занять более жесткую позицию, поясняет The Guardian. В то время как сторонники кампании за доступность лекарств были в восторге от такой прозрачности, фармацевтические компании ее не оценили, отмечает газета. Компания Pfizer пожаловалась на нарушение конфиденциальности. «В договоре с Европейской комиссией эти цены оговариваются статьей о конфиденциальности», – заявила в интервью бельгийской газете Le Soir пресс-секретарь американского производителя лекарств в регионе Бенилюкс Элизабет Шрепен. Как отмечает газета, все страны в мире заинтересованы в массовой вакцинации против Covid-19, и для разработки программы, которая обеспечивала бы всем достаточный доступ к препаратам для вакцинации уязвимых групп населения прикладываются большие усилия. Однако цены на лекарства и вакцины всегда были тщательно охраняемой коммерческой тайной. «Мы ничего не можем сказать об этом случае. Все, что касается вакцин и цен, подпадает под положения о конфиденциальности, в интересах общества, а также в интересах продолжающихся переговоров», – заявил представитель Еврокомиссии. Бельгия закупает более 33 млн вакцин на общую сумму 279 млн евро, сообщает издание. Великобритания, которая не является частью схемы ЕС, закупила 357 млн доз семи различных вакцин, включая 40 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, которая была разрешена для использования в Великобритании раньше других стран. Он также имеет в распоряжении 100 млн доз вакцины AstraZeneca. При этом, Великобритания, как и ЕС, заплатила значительную часть суммы вперед, чтобы помочь в разработке ряда вакцин, включая вакцины AstraZeneca, поэтому окончательные цены на них будут ниже, поясняет газета. Однако они не поддерживали разработки ни вакцины Pfizer/BioNTech, ни препарата Moderna, поэтому цена на эти вакцины останется высокой. Тем временем, США заплатили за вакцины больше, чем Европа. Аналитики подсчитали, что ЕС получил скидку 24% на вакцину Pfizer по сравнению с ценой для США. Отчасти это может объясняться тем, что Европа помогла финансировать начальный этап исследований BioNTech. Так, США заплатят по 4 доллара за дозу вакцины Oxford/AstraZeneca по сравнению с ценой в 1,78 евро – то есть на 45% больше. С другой стороны, вакцина Moderna, разработанная в Кембридже, штат Массачусетс, будет стоить на европейском рынке на 20% дороже – 18 долларов за дозу при цене 15 долларов в США. Как подчеркивает газета, лекарства и вакцины традиционно стоили в США дороже, поскольку там не существует механизма экономической эффективности, как в Великобритании и некоторых других странах, позволяющего оценить их ценность. В США действует свободный рынок, и лекарства оплачиваются по программам медицинского страхования, поясняет издание. Ранее сообщалось, что стоимость вакцины от коронавирусной инфекции для всех стран едина, одна доза обойдется меньше, чем 10 долларов. В то же время министерство здравоохранения России зарегистрировало предельную цену отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V». Она составила 1 тыс. 942 рубля за двухкомпонентный набор.