Россия установила единую для всех стран цену на «Спутник V»

Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции для всех стран едина, одна доза обойдется меньше, чем 10 долларов, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время презентации препарата для ООН.

«Наша вакцина будет стоить менее 10 долларов за дозу. ... Мы сфокусированы на том, чтобы сделать эту вакцину доступной для мира, и она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене», – сказал Дмитриев, передает РИА «Новости».

Постпредство России при ООН в среду презентует российскую вакцину от COVID-19. В мероприятии участвуют министр здравоохранения Михаил Мурашко, постпред России при ООН Василий Небензя и сам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В среду президент Владимир Путин попросил правительство приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в России.

В августе Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.