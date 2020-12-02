Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень

Российская нефть марки Urals в Европе вернула себе прежнюю, докризисную цену, превысив 47 долларов за баррель, сообщило международное ценовое агентство Argus.

«Стоимость Urals в Европе на текущей неделе превысила 47 долларов за баррель. Цены на сорт восстановились до уровня начала марта незадолго до обвала мирового рынка нефти из-за пандемии коронавируса, а также окончания прежнего соглашения ОПЕК+», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Вместе с тем в среду цены на нефть снизились на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США.

Напомним, по итогам неформального заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ участникам не удалось договориться о судьбе нефтяной сделки. Видеоконференцию стран ОПЕК+, на которой планировалось решить вопрос о возможном увеличении добычи нефти, решили перенести с 1 на 3 декабря.