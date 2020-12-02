Страны ОДКБ решили бороться с преступлениями в сфере биологической безопасности

Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены усилить совместную работу по предупреждению преступлений в области биологической безопасности, говорится в тексте Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Учитывая трансграничный характер рисков и угроз в области биологической безопасности возрастает востребованность наращивания совместных действий по их предупреждению», – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Вместе с тем, страны организации подчеркивают, что военное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против третьих стран и «служит в интересах гарантированного обеспечения безопасности государств-членов организации и стабильности на всем евразийском пространстве».

«Государства-члены выступают за развитие системы коллективного реагирования организации на чрезвычайные ситуации, подтверждают готовность участвовать в усилиях мирового сообщества по их предотвращению и ликвидации», – сказано в тексте декларации.



Кроем того, предлагается создать Информационно-аналитический центр ОДКБ в целях мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности. Также страны ОДКБ продолжат проведение регулярных совместных учений.

«Государства – члены поддерживают продолжение совместной работы по противодействию экстремистской деятельности, в том числе в рамках Рабочей группы по борьбе с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ», – отмечается в документе.

Одновременно страны-участницы организации будут «наращивать усилия, направленные на отражение угроз международного терроризма, в том числе связанных с финансированием, подготовкой и оснащением иностранных террористов-боевиков для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах, их возвращением из зон конфликтов в страны гражданской принадлежности».

Напомним, главы стран Организации Договора о коллективной безопасности предложили организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и Евросоюза для обсуждения стратегий безопасности государств.