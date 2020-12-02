Лидеры ОДКБ предложили организовать встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС

Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности предложили организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и Евросоюза для обсуждения стратегий безопасности государств, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации.

«Исходим из принципа, что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Именно такой объединительный подход лежит в основе совместных усилий стран ОДКБ, направленных на создание мира, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности», – говорится в тексте заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ о формировании справедливого и устойчивого мироустройства, опубликованного на сайте Кремля.

«В этой связи предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности», – сказано в документе.

Кроме того, ОДКБ продолжит курс на развитие сотрудничества с государствами, не являющимися ее членами, а также с международными организациями.

В декларации Совета коллективной безопасности отмечается также, что страны ОДКБ будут продолжать обмениваться опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями.

«Ввиду глобального характера пандемии COVID-19 и рисков возникновения новых эпидемий в целях укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия населения государства – члены ОДКБ намерены продолжить обмен опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, подготовки специалистов, совершенствование системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации», – указано в заявлении.

Главы стран приветствуют взаимную поддержку, оказание друг другу гуманитарной помощи и содействия в борьбе с пандемией. ОДКБ заявляет о координирующей роли ВОЗ по предотвращению угроз санитарно-эпидемиологического характера и выступают за повышение ее потенциала.

Вместе с тем, страны-участницы ОДКБ будут наращивать участие в обеспечении безопасности, выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов мирным путем.

«ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права без избирательного подхода. В этих целях государства – члены продолжат практику проведения совместных консультаций с целью координации своих внешнеполитических позиций по международным и региональным проблемам безопасности», – отмечается в тексте заявления.

Также, решительно осуждая терроризм, страны организации, нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с ним «при центральной координирующей роли ООН путем полного осуществления соответствующих резолюций (...) выступают за дальнейшие усилия, направленные на скорейшее завершение работы над Всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом».

«Недопустимы любые действия, направленные на разжигание межнациональной розни. Многообразие культур и цивилизаций в мире должно стать основой для их взаимообогащения во имя совместного продвижения по пути прогресса, а не для конфликтов. Не «столкновение цивилизаций», а необходимость глобального сотрудничества является определяющим требованием мира в современных условиях», – подчеркивается в тексте заявления Совета.

Государства-челны ОДКБ подчеркивают безальтернативность решения конфликтов мирными средствами путем переговоров в рамках согласованных форматов. Лидеры стран ОДКБ выразили солидарность и поддержку призыву Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному и глобальному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса.

ОДКБ выражает готовность продолжать линию на углубление сотрудничества ООН и ее специализированными учреждениями в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по практическому задействованию коллективных миротворческих сил ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира.

При этом государства-члены организации «намерены продолжить оснащение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники для обеспечения их высокой боевой готовности с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам».

Также Совет коллективной безопасности ОДКБ призывает международное сообщество полностью избавиться от «конфронтационного мышления, стремления к монополии и доминированию в международных делах».