В Польше пожаловались на невозможность договориться с Россией по делу о «грязной» нефти

Компания-оператор польского участка нефтепровода «Дружба» PERN намерена добиваться от России компенсаций за поступившую в Польшу весной 2019 года «грязную» нефть, так как на полюбовное решение вопроса шансов не осталось, заявил глава компании Игорь Василевский.

«Мы ведем переговоры с россиянами, и у нас разные позиции. Диалог показывает, что несоответствие настолько велико, что, на мой взгляд, исключает полюбовное решение», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на портал BiznesAlert.

По словам Василевского, за год переговоров российская сторона договорилась с некоторыми партнерами, а с некоторыми нет. «Мы в последней группе. Как долго могут длиться такие разговоры? Примером может служить спор о цене на газ между PGNiG и Газпромом», – сказал глава PERN.

Отвечая на вопрос, возможен ли в данной ситуации арбитражный процесс, Василевский сказал: «Если расхождения во взглядах будут настолько велики и согласие не будет достигнуто, мы рассматриваем различные возможности, доступные по закону в этом случае».

В октябре российские Транснефть, Роснефть и французская Total урегулировали спор о поставках загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» на немецкий нефтеперерабатывающий завод Лейне.

Напомним, в апреле 2019 года Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает сырье нескольких малых производителей. 1 июля Транснефть возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.

В июле 2019 года совет директоров Транснефти утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти – 15 долларов за баррель. Позже компания сообщила о создании резерва для выплаты компенсации в размере 26 млрд рублей.