Совфед одобрил пакет законов о верховенстве Конституции

Российские сенаторы одобрили пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России.

В пакет проектов входит пять инициатив с поправками в более 110 законодательных актов, в том числе в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Документы были поддержаны и рекомендованы к одобрению профильными комитетами Совфеда, передает РИА «Новости».

В июле в Конституцию были внесены поправки, предусматривающие, что не соответствующие Конституции международные договоры России не подлежат введению в действие и применению. В соответствии с этими конституционными положениями во входящих в пакет законах указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции, не допускается.

В числе прочих Совет Федерации одобрил закон о Госсовете. Документ был внесен президентом в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию. Согласно закону, президент будет возглавлять Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должности). Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и иные лица.

Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики страны. В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.

В законе о Госсовете впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов России, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.

Законы поступят на подпись президенту.