Меценат из Франции завещал наследство котам Эрмитажа

Французский гражданин завещал часть своего наследства котам Эрмитажа, рассказал в ходе ежегодной интернет-встречи с посетителями директор музея Михаил Пиотровский.

Пиотровский отметил, что «о котах мы не перестаем заботиться, о них заботятся и наши посетители, и пользователи Интернета», у них «есть свои меценаты: недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам – сейчас мы ведем переписку с юристами», передает «Фонтанка».

«Это очень трогательно», – добавил директор музея.

Помощник директора музея – «пресс-секретарь Эрмитажных котов» – Мария Халтунен сказала, что об истории с наследством стало известно минувшим летом, в данный момент оформление находится «в завершающей стадии».

«Человек скончался и поделил то, что он оставил, между своими близкими, французской организацией по защите экологии, а третью часть, небольшую по сравнению с двумя предыдущими, оставил котам Эрмитажа. Мы узнали об этом, когда к нам обратились распорядители завещания», – уточнила она.

Сотрудникам музея не удалось выяснить, что подтолкнуло гражданина Франции к такому жесту и бывал ли он вообще в Петербурге. В Эрмитаже предполагают, что жертвователем был «обычный скромный человек».

Отвечая на вопрос, как совершить целевое пожертвование именно эрмитажным котам, Пиотровский отметил, что отдельной «кнопки для котиков» на сайте музея нет (хотя есть возможность поддержать онлайн сам музей), но если связаться с отделом развития, они подскажут, как это оформить.