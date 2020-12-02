В США после выборов президента не досчитались 288 тыс. бюллетеней

Порядка 288 тыс. бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах 3 ноября, еще 100 тыс. бланков были датированы задним числом, пишут американские СМИ.

Журнал Washington Examiner со ссылкой на показания ряда источников пишет: водитель субподрядчика почтовой службы Джесси Морган утверждает: 21 октября он перевозил от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, однако в пункте назначения его грузовик исчез, передает ТАСС.

Другой сотрудник заверял, что утром 4 ноября в Висконсине более 100 тыс. бланков были пронумерованы другой датой, чтобы их можно было учесть.

Также указывается, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за республиканца Дональда Трампа были отсортированы в корзины с надписью «Недоставленная деловая почта», тогда как бюллетени за демократа Джозефа Байдена доставили вовремя.

Издание также пишет о нарушениях при работе с машинами по обработке голосов.

Напомним, министр юстиции США Уильям Барр заявил, что минюст и ФБР пока не выявили масштабных фальсификаций, способных изменить результат состоявшихся в ноябре всеобщих американских выборов.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп допустил причастность сотрудников Минюста и ФБР к масштабным фальсификациям на выборах. Белого дома выражал уверенность, что Демократическая партия проиграла на американских выборах вопреки всем предпринятым в ходе голосования махинациям. Он также пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов.

22 ноября штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях в ходе президентских выборов. Сам президент заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов.

Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения в ходе выборов являлись частью централизованного плана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.