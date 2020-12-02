В США решили сократить продолжительность карантина по коронавирусу

Власти Соединенных Штатов сократят максимальную продолжительность карантина для контактировавших с носителями нового коронавируса до десяти суток, сообщил источник телекомпании CNN в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

По имеющимся у телеканала сведениям, директор ЦКПЗ Роберт Редфилд уже уведомил вице-президента США Майкла Пенса и членов возглавляемой им рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом о том, что в ближайшее время будут изданы обновленные рекомендации по самоизоляции в условиях пандемии. Если ранее срок карантина для людей, которые контактировали с носителями инфекции, составлял две недели, то вскоре он будет сокращен до десяти дней. А при условии прохождения теста на наличие инфекции, давшего отрицательный результат, срок обязательного карантина будет составлять всего неделю, передает ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в США превышает 13,7 млн человек, от последствий COVID-19 умерли свыше 270 тыс. человек. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире. Наибольшее число случаев заражения выявлено в штате Техас, за ним следуют Калифорния и Флорида.

Накануне число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в мире превысило 63 млн. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о величайшем гуманитарном кризисе со Второй мировой войны. Между тем во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости COVID-19 в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.