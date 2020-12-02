Москвичам пообещали «скандинавскую зиму» Синоптики рассказали о погоде в столице 2 декабря 2020, 03:34 Текст: Антон Никитин

В среду синоптики пообещали москвичам ясную погоду. По прогнозу синоптиков, на протяжении всей среды в столице будет два градуса ниже ноля, утром ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

