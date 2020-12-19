В России провели исследования комбинированной вакцины от COVID и кори

Государственный научный центр «Вектор» провел первые исследования на животных комбинированной вакцины против коронавируса и кори. Результаты испытаний показали выработку иммунитета, рассказал директор центра Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

«Проведены первые исследования на лабораторных животных, и показано уже, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа», – цитирует Максютова РИА «Новости».

Директор центра сообщил, полученные штаммы заложены российскую государственную коллекцию.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире инновационных фармкомпаний, англо-шведская AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.