Собянин оценил сроки острого периода пандемии COVID-19

Самый острый период борьбы с коронавирусом должен закончится в течение нескольких месяцев, высказал мнение мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, мы еще долго будем с коронавирусом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться», – передает слова Собянина ТАСС.

Напомним, мэр Москвы сообщил, что ограничения по коронавирусу, скорее всего, сохранятся в течение ближайших месяцев. При этом в городе на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу, власти не собираются ограничивать работу метро.

С понедельника в столице открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, в общей сложности это коснется порядка 1 млн человек.