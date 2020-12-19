Moderna получила разрешение на использование вакцины от коронавируса в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США выдало компании Moderna разрешение на использование вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах, сообщило ведомство.

FDA указывает, что выданное разрешение «позволяет применять вакцину в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше». Глава FDA Стивен Хан отметил, что его ведомство «сделало еще один важный шаг в борьбе» с коронавирусом, который каждый день «приводит к огромному количеству госпитализаций и смертей» в стране. Глава американского государства Дональд Трамп поздравил Moderna, передает ТАСС.