Минфин Белоруссии задумался о платном выезде из страны

В 2021 году местные власти могут получить право вводить денежный сбор за выезд из страны, сообщил глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов.

Речь идет о выезде за рубеж транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает пяти тонн. В соответствующем проекте закона предлагается разрешить областным Советам депутатов вводить сбор, который будет «ограничен по деньгам – до трех базовых (величин)» – 81 белорусский рубль (около 32 долларов), передают РИА «Новости» и «Sputnik Беларусь».

Изменения планируют внести в налоговый кодекс. Полученные от «налога на границу» деньги собираются направить на «дезинфекцию пунктов пропуска и обеспечение их всем необходимым для борьбы с коронавирусом». Как передает БелТА, Селиверстов сказал, что «объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд».