Белоруссия приостановила выезд через наземные КПП из-за COVID-19

Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из постановления Совета министров.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», – говорится в документе, который опубликован на Национальном правовом портале Белоруссии.

Данный указ касается автодорожных, железнодорожных и речных пунктов пропуска через границу. Указанные изменения вступают в силу через 10 дней после подписания. Действие постановления не распространяется на ряд исключительных случаев.

Напомним, в конце президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ноября официальная статистика по смертности от коронавируса в республике отражает реальное число умерших, власти Белоруссии не видят интереса фальсифицировать данные.

При этом Лукашенко выступил с утверждением, что COVID-19 уже давно не является чисто медицинской проблемой, а перешел в политическую и экономическую плоскости. «Если надо отгородиться от кого-то – закрывают границу под видом коронавируса, если кто-то на кого-то хочет надавить политически – используют коронавирус», – заявил глава республики.