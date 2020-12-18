На Украине число умерших вдвое превысило число новорожденных

Госстат Украины заявил, что число умерших в стране за десять месяцев 2020 года почти в два раза превысило число новорожденных.

На Украине на 100 умерших в 2020 году приходится всего 51 новорожденный. За десять месяцев 2020 года в стране родились 247,3 тыс. человек, умерли 485,7 тыс. человек, из них 1,6 тыс. детей в возрасте до года, приводит ТАСС данные украинского Госстата.

Кроме того, сообщается, что за 10 месяцев из страны уехало 6,9 тыс. человек. По данным статистов, численность населения Украины на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670,8 тыс. человек против 51,8 млн человек в 1991 году. Таким образом, за 29 лет население страны сократилось на 20%. Перепись в стране не проводится с 2001 года, реальное число граждан неизвестно.

Перепись населения на Украине планировалось провести в 2020 году, однако в итоге украинские власти решили, что тратить на это 2,5 млрд гривен нецелесообразно. Сообщалось также, что в 2019 году 500 тыс. граждан Украины перешли в российское гражданство. Согласно прогнозам ООН, к 2030 году численность населения Украины сократится до 38 млн человек.