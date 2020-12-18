Цена барреля нефти Brent превысила 52 доллара

Стоимость фьючерса на Brent с поставкой в феврале 2021 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE растет на 1% – до 52,02 доллара за баррель. Brent превысила 52 доллара впервые с 5 марта 2020 года.

К 17.51 мск нефть марки Brent замедлила рост и торговалась уже на уровне 51,81 доллара за баррель (+0,6%). Нефть сорта WTI росла на 0,7% – до 48,88 доллара за баррель, передает ТАСС.

Утром пятницы нефть Brent снижалась на 0,5% – до 51,24 доллара за баррель, WTI – на 0,35%, до 48,19 доллара за баррель.