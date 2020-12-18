Онищенко предложил перенести новогодние праздники на май

Россияне не должны встречать Новый год так долго, как сейчас, лучше перенести новогодние выходные на майские праздники, считает академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

«Меня многие ругают за такие слова, но не нужно так долго нам встречать Новый год. Лучше перенести отдых на майские праздники. И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке», – цитирует Онищенко «Московский комсомолец».

Также врач дал несколько советов, как правильно встретить Новый год. По словам Онищенко, не нужно перегружать организм во время застолья: на праздничном столе должны преобладать легкие блюда, а также белое мясо и рыба. Депутат порекомендовал россиянам употреблять легкую пищу в течение всех десяти дней, которые они, «к сожалению, будут праздновать».

«Любые витамины вы получите из фруктов, овощей. Они нужны и для стимулирования метаболизма. Безусловно, белок нужен – белое мясо, рыба. Не переедайте, ешьте в меру, больше веселитесь и, самое главное, радуйтесь редкой возможности находиться в семье, видеть своих близких, детей, внуков», – отметил он.

Кроме того, Онищенко считает, что без таких салатов, как оливье и селедка под шубой, Новый год не может считаться настоящим. По мнению врача, это «сакральные блюда». «Если в российской семье нет оливье и селедки под шубой, это не Новый год. Мы даже 31 декабря отпускали женщин пораньше с работы, чтобы они успели сделать пресловутый салат оливье, достав баночку венгерского зеленого горошка», – припомнил врач.

Ранее Онищенко высказал мнение, что длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться.