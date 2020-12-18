Российские экспортеры пшеницы столкнулись с проблемами на таможне

Экспортеры пшеницы столкнулись с проблемами при отправке товара, рассказали информированные источники. По словам одного из них, на таможне начали задерживать грузы для досмотра на срок до десяти дней.

Как пишет «Коммерсант», еще один собеседник сообщил о сложностях при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики. Также возникли проблемы с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов.

Такая ситуация сложилась на фоне объявленных квот и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года.

Напомним, во вторник правительство устанавило тарифную квоту на экспорт зерна из России и экспортную пошлину на пшеницу – они будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.