Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного

Минтруд разработал новые правила оформления больничных листов, проект соответствующего постановления проходит обсуждение в трехсторонней комиссии.

В настоящее время в 77 регионах реализуется механизм «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. При этом работник каждый раз, когда представляет работодателю бумажный листок нетрудоспособности либо сообщает номер электронного больничного, одновременно указывает такие сведения о себе, как паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты для перечисления выплат, пишет «Российская газета».

Разработанный ведомством проект постановления предусматривает, что все эти сведения нужно будет предоставить только один раз – при поступлении на работу либо в течение трудовой деятельности. Дополнительные справки могут потребовать только в исключительных случаях.

14 декабря в силу вступили новые правила оформления больничного. Листок нетрудоспособности теперь можно оформлять в электронном виде, а больничный по уходу за ребенком не ограничивается по срокам.