Минобороны заказало 10 перспективных самолетов-заправщиков

Государственный контракт на поставку в войска 10 перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90А был подписан на ульяновском предприятии АО «Авиастар-СП», сообщили в Минобороны России.

«Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко посетил ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП», где в торжественной обстановке подписал государственный контракт на изготовление и поставку 10 перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90А для нужд Министерства обороны Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Как отметил Криворучко, чьи слова цитирует пресс-служба Минобороны, данный контракт будет способствовать стабильному финансово-экономическому положению предприятия, которое уже вышло на ритмичное серийное производство самолетов.

Кроме того, во время своего визита на ульяновское предприятие замминистра обороны проконтролировал ход производства транспортных самолетов Ил-76МД-90А, которые впервые собираются по бесстапельной технологии на новой поточной линии.

Топливозаправщик Ил-78М-90А оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76, новейшими пилотажно-навигационными комплексами, средствами обороны и связи. На самолете реализована «стеклянная кабина», снижающая нагрузку на экипаж и повышающая безопасность полетов. Ил-78М-90А способен производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. А с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов. Также предусмотрено оперативное переоборудование топливозаправщика в транспортный самолет, в случае необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.

В марте 2018 года Минобороны получило первый модернизированный транспортник Ил-76МД-М.