Власти Подмосковья велели заблокировать входы в пещеры Сьяны

Администрации Домодедово и МЧС поручено заблокировать доступные входы в пещеры Сьяны, где заблудились дети, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. ГУ МЧС региона сообщает, что детей нашли и вывели из пещер.

Воробьев сообщил, что «дал поручение с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось». Также он поручил провести проверку, на каких основаниях организовывалась экскурсия в пещеры.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что «детей нашли, все живы и их здоровью ничто не угрожает». В пресс-службе муниципалитета отметили, что дети «в психологической и медицинской помощи не нуждаются», передает РИА «Новости».

Руководитель пресс-службы главка МЧС по области Федор Польшин сообщил, что для спасения детей был вызван местный житель, который хорошо знает пещеры, «вместе с ним спасатели спустились в пещеры и нашли детей». Спелеолог Валентин, который, по его словам, вывел детей из пещеры, сообщил, что «группа потерялась», так как «прошла нужный поворот, они там все одинаковые, вот его и не заметили». Однако «паники среди детей не было, они стояли на месте, ждали, порадовались, что за ними пришли». Как рассказал спелеолог, взрослый, который был с детьми после ухода инструктора, оставил детей ожидать спасателей на месте, а сам пошел искать выход. Именно на выходе из пещер они и встретились, передает ТАСС.

Первый замначальника ГУ МЧС по области Вадим Андямов сообщил, что «группа с нарушением всех правил не зарегистрирована нигде». Он пояснил, что «обычно официально регистрируется в МЧС любая экскурсия серьезная, любые такие мероприятия», чтобы спасатели «были готовы реагировать». Однако на сей раз «этого не было сделано». Инструктор, организовавший экскурсию, задержан для опроса. Андямов заявил: «По моему мнению, это безобразие со стороны инструктора». Выяснилось, что инструктор «не раз уже так делал», «человек зарабатывает деньги». Сообщается, что он согласился поехать в отдел полиции для дачи объяснения.

Городской прокурор Домодедова Николай Развозжаев сказал, что к организатору спортивного ориентирования в Сьянских пещерах могут быть применены меры «вплоть до привлечения к уголовной ответственности при наличии определенных обстоятельств». В частности, уголовное дело может быть возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как отметил Развозжаев, история с заблудившимися в пещерах детьми в этом районе – первая подобная за последние несколько месяцев.

В четверг в пещерах Сьяны в Подмосковье пропала группа из десяти туристов, включая восьмерых детей в возрасте от девяти до 12 лет. Они не выходили на связь с утра. По информации представителя экстренных служб, дети направились в пещеры Сьяны в Подмосковье с одним из родителей, а сам инструктор остался у входа и не пошел за ними. Сообщалось, что туристы должны были выйти из пещер к 19.00, однако этого не произошло и связи с ними не было. В ГУ МЧС по региону сообщали, что обрушений в подмосковной пещере не было. В итоге детей нашли.