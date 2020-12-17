В подмосковных пещерах Сьяны пропали восемь детей

Группа из 10 туристов, включая восьмерых детей, вошедших в пещеры Сьяны в Подмосковье, с утра не выходит на связь, сообщил источник в экстренных службах.

«Туристическая группа, вошедшая в пещеры Сьяны в городском округе Домодедово около 11 утра, не выходит на связь», – сказал источник ТАСС.

Источник РИА «Новости» уточнил, что возраст детей составил от девяти до 12 лет.

По информации представителя экстренных служб, дети направились в пещеры Сьяны в Подмосковье с одним из родителей, а сам инструктор остался у входа и не пошел за ними. «В 19.00 они должны были выйти. Но связи с ними нет. Инструктор находится в шоковом состоянии», – сообщил он.

«По предварительным данным, пропавшая в Сьяновских пещерах группа заблудилась там», – сообщил источник в правоохранительных органах.

В свою очередь представитель ГУ МЧС по региону сообщил, что обрушений в подмосковной пещере не было.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) – подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории России. Общая протяженность ходов (только изученных) составляет 19 километров. Находится в районе железнодорожной станции Ленинская Павелецкого направления, у деревни Старосьяново городского округа Домодедово, между деревнями Новленское и Новосьяново, в 12 км на юго-восток от МКАД.