Путин ответил на детские вопросы

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на несколько вопросов, поступивших от детей. Главу государства спросили, почему одни дети должны ходить в школу, а другие учатся на дистанционном обучении, а также какие сказки он читает внукам.

«Нам написал Михаил Якоев из Курска. Ему всего лишь 10 лет, и он пишет, что очень любит смотреть новости. Последнее время он понял, что Россию не любят другие государства, и ему любопытно – почему? Ведь мы ничего им не делаем», – рассказала о вопросе волонтер Джамият Курбанова.

«Россию любят люди в очень многих странах мира. Если мы говорим и спорим с какими-то большими дядями и тетями, то это наши коллеги – это взрослые выясняют отношения между собой», – ответил Путин.

Он добавил, что отношения между политиками так или иначе влияют на то, что происходит в отношениях между странами, но «отношения между народами, между людьми, рядовыми гражданами подавляющего количества стран мира очень устойчивы, доброжелательны и основаны на взаимном уважении».

Ученик пятого класса Гавриил Лазовой спросил президента, почему его брат Петр, ученик восьмого класса, уже третий месяц учится дистанционно, а он вынужден каждый день ходить в школу. «Пожалуйста, сделайте так, чтобы я тоже учился на дистанционном образовании, или пускай мой брат идет в школу», – процитировала волонтер ученика.

«К сожалению, это вынужденная мера, хотя и несправедливая. Я с тобой полностью согласен. Здесь, конечно, нужно бы воссоединить вашу семью. Но мы вынуждены все слушаться докторов, врачей, которые говорят, что дети младших возрастов болеют этой ковидной инфекцией меньше и легче, у них проходит это незаметно. Поэтому ничего страшного, если они собираются все вместе в классе. А вот дети старших возрастов, старших классов болеют чаще. Поэтому им лучше в некоторых случаях использовать дистанционный способ обучения», – сказал глава государства.

Президент рассчитывает, что скоро такие ограничения закончатся, и поблагодарил родителей мальчика за то, что братья так друг к другу относятся. «Это дорогого стоит», – сказал он.

Третий вопрос поступил от Елены Воронцовой из Екатеринбурга. «Владимир Владимирович, какие книги вы читаете своим внукам?», – процитировали вопрос от ребенка президенту.

«[Самуила] Маршака, например. 12 месяцев. Есть другие хорошие произведения наших российских и советских авторов. Сказки есть очень хорошие», – ответил он.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.