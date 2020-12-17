Россиянам напомнили о новых правилах оплаты наличными

В России с 10 января вступят в силу новые правила обращения с наличными: нововведения касаются оплаты, переводов и снятия денег в банкоматах, сообщил юрист Павел Уткин.

Из подлежащего контролю перечня финансовых операций исключат платежи по анонимным счетам, а также через небанковские учреждения. Под контроль властей попадут наиболее специфичные операции банков, организаций в сферах лизинга, страховых компаний, ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, передает Life.

Новые правила позволят регулирующим органам устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. В частности, будет усилен контроль за банковскими операциями на сумму более 600 тыс. рублей. При этом для компаний, объединенных одним видом деятельности, будет специальный перечень операций, о который необходимо сообщать в Росфинмониторинг.

«Новых санкций за нарушение или несоблюдение данного закона не вводится. Все остается так, как сейчас. За нарушение банковский счет могут заблокировать и передать информацию по сделке не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую или МВД», – отметил юрист Павел Семибогатов.

В июле Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю.