Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

Индекс Мосбиржи рос на 0,24% и достигал 3277,67 пункта, а индекс РТС – на 0,55%, до 1407,69 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи на 10.00, передает ТАСС.

К 10.06 индекс Мосбиржи находился на отметке 3284,04 пункта (+0,44%). Индекс РТС торговался на уровне 1416,42 пункта (+1,17%).