Си Цзиньпин оценил успех миссии «Чанъэ-5» на Луне

Успешное завершение миссии «Чанъэ-5» по сбору и доставке лунного грунта на Землю стало большим успехом и огромным шагом для космической науки Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Я, узнав новость о полном успехе миссии «Чанъэ-5», от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия. Миссия «Чанъэ-5» была для нашей страны самой сложной, мы впервые выполнили задачу по доставке образцов с другого небесного тела. Это огромное достижение новой государственной системы знаменует собой большой шаг вперед для космонавтики Китая», – передает РИА «Новости» слова Си Цзиньпина в опубликованной поздравительной телеграмме командному центру миссии по исследованию Луны.

Он подчеркнул, что это станет вкладом в исследование человечеством истории происхождения Земли и Солнечной системы.

«Родина и народ никогда не забудут вашей заслуги», – отметил Си Цзиньпин.

Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю, таким образом, Китай стал третьей страной в мире после США и СССР, которой удалось осуществить эту миссию.

Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня, аппарат доставил на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.

Согласно данным Государственного космического управления КНР, 17 декабря около 1.00 по пекинскому времени (16 декабря 20.00 мск) Пекинский центр управления космическими полетами с наземной станции задал высокоточные навигационные параметры, после этого орбитальный и возвращаемый модуль «Чанъэ-5» отделились друг от друга над Атлантическим океаном на высоте около пяти тысяч километров, орбитальный модуль согласно плану завершил маневр уклонения.

Около 1.33 возвращаемый модуль на высоте 120 километров от поверхности земли со второй космической скоростью вошел в атмосферу планеты, осуществил первичное аэродинамическое снижение скорости. Снизившись до заданной высоты, аппарат вошел в атмосферу Земли. После этого осуществил второе аэродинамическое снижение скорости. Снизившись на высоту 10 километров до поверхности земли, модуль раскрыл парашют, произвел последнее снижение скорости и совершил плавную посадку в заданном районе.

Ответственный за поиск аппарата технический персонал своевременно обнаружил цель и начал работу по сбору.

Согласно плану, после завершения необходимых наземных работ над вернувшимся модулем, его на самолете доставят в Пекин, где извлекут контейнер с образцами грунта.

«Государственное космическое управление Китая проведет церемонию приема и передаст наземным операционным системам образцы грунта. После этого впервые для Китая начнется работа по анализу и исследованию образцов грунта с иноземного небесного тела», – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают эксперты космического управления страны, нынешняя миссия «Чанъэ-5» оказалась исторической для Китая по многим параметрам: Китай впервые произвел сбор образцов грунта с поверхности Луны, совершил взлет с поверхности Луны, совершил стыковку на «трассе Кондратюка» и доставил образцы грунта на Землю. В управлении назвали миссию самой сложной, а использовавшиеся технологии – самыми передовыми.