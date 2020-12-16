ВОЗ предупредила о возможной вспышке коронавируса в Европе

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило о возможной вспышке коронавируса в Европе в начале 2021 года, если люди не будут соблюдать ограничительные меры в праздники.

«Несмотря на некоторый слабый прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего всплеска в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно будет работать вместе, чтобы мы смогли предотвратить его», – приводит РИА «Новости» заявление бюро.

По мнению ВОЗ, властям европейских стран необходимо рассмотреть возможность отсрочки, ограничения или отмены массовых собраний, принять меры по разгрузке общественного транспорта. Странам, где есть горнолыжные курорты, рекомендовано во время предстоящих праздников рассмотреть вопрос об адаптации системы сезонных мероприятий, чтобы исключить возможность скопления людей.

Отмечается, что рождественские службы в этом году по возможности следует проводить на открытом воздухе и ограничивать по численности.

«По возможности собрания следует проводить на улице, участники должны носить маски и держаться на расстоянии... Может показаться неловким носить маски и сохранять физическое дистанцирование в компании друзей и семьи, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого», – отмечает организация.

Ранее глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что российская столица готова к потоку туристов в новогодние праздники из-за закрытых границ.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал, что в Москве на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу. Также Собянин пояснил, что власти не собираются ограничивать работу метро.