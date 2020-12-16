S7 разрешила перевозить животных на соседнем кресле

Авиакомпания S7 разрешила пассажирам провозить домашних животных в салоне самолета на соседнем кресле, сообщила пресс-служба перевозчика.

Цена подобной услуги будет равна стоимости авиабилета. Перелет необходимо запланировать заранее, оформив авиабилет на себя и животное. Вес питомца не должен превышать 23 кг, в салоне одновременно могут лететь два животных, передает «Интерфакс».

«Мы внимательно изучили доступные возможности перевозки животных на креслах и остановились на оптимальном варианте, который учитывает и строгие требования безопасности полетов, и интересы всех пассажиров на борту. Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами», – сказала директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

Отмечается, что в салоне животное может размещаться только в эконом-классе, на месте у окна рядом со своим хозяином. В течение всего полета кошка, собака или птица должна оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине-ширине-высоте 55×40×40 сантиметров. Контейнер закрепляется на кресле специальными ремнями безопасности.

Также домашних животных на рейсах S7 можно по-прежнему возить в переносках, которые помещают под впереди стоящим креслом. Оформить услугу можно в контактном центре и представительствах S7 Airlines.

Напомним, в ноябре сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота Виктора на борт самолета, вес которого превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг. Тогда хозяин животного решил подменить Виктора на кота-дублера и взвесить при регистрации его. За нарушение правил «Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности. История вызвала широкий общественный резонанс.

В январе администрация аэропорта Шереметьево проводила служебное расследование по факту обращения пассажира рейса Нью-Йорк – Москва в связи с гибелью двух кошек, получивших травмы из-за неправильной обработки багажа. Пассажир «Аэрофлота» заявлял, что две кошки погибли после того, как он сдал их в багажное отделение, по его словам, животные умерли из-за травм, полученных в ходе транспортировки в Шереметьево, а третья кошка получила обморожение во время перелета.