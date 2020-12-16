Похитившего ребенка бизнесмена из России задержали в Испании

Российского бизнесмена, который был объявлен в международный розыск за финансовые преступления в России, задержали в Барселоне (Испания): его нашли благодаря заявлению бывшей жены по факту похищения ребенка.

Имя задержанного представитель каталонских правоохранительных органов Mossos d´Escuadra отказался назвать. В России ему предъявлены обвинения в мошенничестве, говорится в сообщении Mossos d´Escuadra. Расследование в Испании началось в ноябре, когда бывшая жена подозреваемого, живущая в России, заявила, что мужчина забрал их дочь и отвез в Испанию. Задержание было произведено в муниципалитете Премия-де-Дальт (провинция Барселона).

«Ситуация с ребенком разрешена», – передает РИА «Новости» слова источника в каталонских правоохранительных органах, однако как конкретно, он также отказался сообщить, поскольку речь идет о несовершеннолетней. «Сейчас решение будут принимать суды и Интерпол», – добавил он.

Мужчина покинул Россию еще в 2012 году и скрывался в различных странах – Белоруссии, на Кипре, Испании. В Барселоне он открыл несколько ресторанов. Кроме того, предположительно, у него был бизнес на Балеарских островах.

Полиция отмечает, что найти подозреваемого было достаточно сложно, поскольку ни одно из принадлежащих ему имуществ (недвижимость, машины и бизнес) не были зарегистрированы на его имя. Кроме того, он постоянно ездил в другие города и страны, где у него был бизнес, и постоянного места жительства у него не было.