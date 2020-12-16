Новый атомный ледокол «Чукотка» заложили на Балтийском заводе в Петербурге

Четвертый серийный российский атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 заложен на «Балтийском заводе».

«Название нового ледокола продолжает традицию имянаречения морских судов Росатомфлота, согласно которой названия выбираются из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяют имена легендарных советских атомных ледоколов типа «Арктика», выведенных из эксплуатации», – передает РИА «Новости» сообщение судозавода.

Заказчиком является госкорпорация «Росатом».

Атомоходы проекта 22220 оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 в сентябре направился от достроечной набережной «Балтийского завода» в Петербурге в порт приписки в Мурманске. 14 ноября он вышел из порта Мурманск 14 ноября, 16 ноября на рейде Кольского залива были проведены наладочные работы, не связанные с ядерной энергетической установкой судна, и затем ледокол направился в акваторию Северного морского пути для осуществления первых в своей истории проводок. Планируется, что ледокол вернется в порт Мурманск в середине декабря, а после пополнения запасов вновь отправится в акваторию Северного морского пути.

Напомним, 24 ноября в Росатоме сообщили, что головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, введенный в эксплуатацию в конце октября, завершил первую проводку в акватории Северного морского пути.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов.