Минобороны показало видео загрузки в шахту ракеты комплекса «Авангард»

Минобороны на своей странице в YouTube опубликовало видео загрузки в шахтную пусковую установку в Оренбургской ракетной дивизии очередной ракеты стратегического комплекса с гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард».

На видео видно, как межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ везут к месту установки на транспортировщике. Затем показывается открытие защитной крышки шахтной пусковой установки, перекладка ракеты на установщик, ее загрузка в шахту и закрытие крышки шахты, – передает РИА «Новости».

Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов, сообщили в Минобороны.

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет.

Напомним, 13 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Оренбургском соединении РВСН до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса «Авангард».