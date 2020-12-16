Минобороны показало видео загрузки в шахту ракеты комплекса «Авангард»

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16 декабря, среда | Последнее обновление — 09:56 | vz.ru
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Россия прорвалась сквозь санкции в высшую лигу мировой авиации
На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году
Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну
Как украинские власти поощряют погромщиков
За смерть в прямом эфире могут ответить зрители
Как горстка американских колонистов победила Британскую империю
Тимур Шерзад, журналист
16 декабря 1773 года состоялось знаменитое Бостонское чаепитие. Американцы начали войну за свою независимость. Колонисты уступали большой империи почти во всем, но при этом смогли победить. Как это вообще могло получиться? Подробности...
У русского и западного патриотизма разная сила
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нелепо, когда современные российские сверхпатриоты калькируют англосаксонский патриотизм. Думая, что для обоснования российского патриотизма достаточно перевести в гугле англосаксонские девизы. Заменить в нужных местах «Америку» на «Россию» – и готово. Подробности...
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Русские напали, Google, Amazon, Facebook защитили
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Цифровые транснациональные корпорации настроены в отношении Москвы очень решительно. Они съели Трампа и теперь идут за нами. Чего, несомненно, следовало ожидать. И это всё, что нужно знать о первом сроке Байдена. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями
На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателямиПодробности...
Умер Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбищеПодробности...
Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом
Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами ТурцииПодробности...
12:13
Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.Подробности...
19:06
собственная новость
Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд
Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.Подробности...
18:00
В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол
В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.Подробности...
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