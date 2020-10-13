РВСН в 2020 году примут на вооружение две ракеты «Авангард»

В Оренбургском соединении РВСН до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух ракет комплекса «Авангард», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса «Авангард», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании.

Кроме того, по его словам, завершено строительство в Калужской области, «что позволило в сентябре выполнить целевую задачу по загрузке двух ракет «Ярс» в шахтные пусковые установки».

Ранее президент Владимир Путин наградил бывшего гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».

Китайские СМИ писали, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. По данным китайской прессы, «Авангард» способен долететь до Вашингтона за 15 минут.

Напомним, Соединенные Штаты настаивают, чтобы Россия свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гиперзвуковом блоке «Авангард» в контексте отношений с США и о том, какое еще российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.

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