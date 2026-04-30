В Пермском крае подростков обвинили в отмывании наркоденег

Следственный комитет предъявил обвинения четырем жителям Пермского края по делу о незаконном обороте денег через чужие банковские карты, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Дела расследуются по статье о неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, 20-летний организатор преступной схемы привлек к незаконной деятельности 18-летнего молодого человека, который, в свою очередь, вовлек 16-летнюю и 17-летнюю девушек. С ноября по декабрь 2025 года обвиняемые арендовали банковские карты у более чем 10 несовершеннолетних жителей региона, выплачивая им по 1 тыс. рублей в сутки.

Эти карты использовались для транзита денежных средств, добытых преступным путем, включая доходы от незаконного оборота наркотиков. Во время обысков силовики изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты и более 200 тыс. рублей наличными.

Суд заключил 20-летнего организатора под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств и поиск других возможных соучастников. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела против 18-летнего фигуранта за вовлечение несовершеннолетней в тяжкое преступление.

