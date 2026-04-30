Названа причина обрушения горной массы на угольном разрезе в Магадане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нестерович сообщил, что причиной обрушения горной массы на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области стал сход селя, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в этой зоне была обнаружена линза, где вечная мерзлота начала оттаивать, что и привело к трагедии.

Под завалами, по предварительным данным, могут находиться восемь человек. Нестерович уточнил, что среди них есть как местные жители, так и люди из других регионов России. На месте уже работает оперативный штаб, идет анализ видеоматериалов и оценка ситуации.

К месту происшествия на вертолетах вылетели спасатели, медики и следователи. Для разбора завалов и проведения поисковых работ привлекается тяжелая техника и спасательные подразделения из Сусумана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на горнодобывающем предприятии в Магаданской области под завалами оказались восемь рабочих.