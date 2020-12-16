Рогозин рассказал о превосходящей по мощности «Протон» супертяжелой ракете

Ракета-носитель «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью будет в два раза мощнее «Протона» и закроет все потребности Роскосмоса до 2032 года, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал в Twitter, что в данной версии «Ангара» будет мощнее «Протона» в два раза. Это «еще не сверхтяж (ракета, способная выводить на низкую орбиту от 50 тонн груза), но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года».

Он также напомнил, что уже начались работы над двигателем РД-0150 для ракеты «Ангара-А5В».

Кроме того, в 2021 году Минобороны и Роскосмос проведут два пуска ракет «Ангара» – одной легкого, а второй тяжелого классов, «причем тяжелая полетит с мощным разгонным блоком «Персей».

На данный момент проведены три пуска «Ангары»: в 2014 году стартовали легкая и тяжелая версии, в 2020 году проведен пуск тяжелой «Ангары».

Также Рогозин напомнил, что началась работа над модернизированной версией «Ангары» – «Ангара-А5М», кислородно-водородным разгонным блоком.

Между тем Центр имени Хруничева с 2018 года снизил долговую нагрузку на 70 млрд рублей, к 2023 году предприятие полностью погасит задолженность, передает ТАСС.

Рогозин напомнил, что в мае 2018 года совокупная «дыра» (кредитная задолженность, дефицит оборотных средств, накопленные штрафы и пени) в бюджете предприятия составляла 117 млрд рублей.

Проблема решалась «общими усилиями Роскосмоса, правительства и Минфина».

Ранее Рогозин заявил, что пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара».

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