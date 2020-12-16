Лавров пригласил главу парламента Сербии в Москву

Российские власти ждут визита в Москву председателя парламента Сербии, заявил Лавров на переговорах с главой Народной скупщины (парламента) Сербии Ивицей Дадичем.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у нас не прекращается сотрудничество, развивается диалог, в том числе на высшем уровне. Хотел бы подтвердить, что и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, и председатель Государственной думы Вячеслав Володин ждут вас в Москве либо в рамках очередного заседания межпарламентской комиссии, которую Вы возглавляете, либо в качестве председателя скупщины», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он указал, что Москва будет рада продолжению сотрудничества Народной скупщины с парламентской ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности. «В конце ноября состоялось очередное заседание парламентской ассамблеи, в котором вы приняли участие в качестве наблюдателей», – отметил глава российского МИД.

Лавров во вторник посетил с визитом Сербию, где встретился с президентом страны Александром Вучичем и главой МИД Николой Селаковичем.