Вучич назвал борьбу с искажением истории задачей России и Сербии

Задача России и Сербии – бороться с искажением истории Второй мировой войны, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе церемонии зажжения Вечного огня в мемориале «Освободителям Белграда» при участии главы МИД России Сергея Лаврова

«Наша задача сегодня – бороться с искажением истории, поэтому мы благодарны президенту Путину за то, что внес инициативу по борьбе за истину. Не существует миссии важнее, чем сохранение тяжело завоеванной свободы, мира и стабильности, и мы будем бороться за сохранение правды. Россия всегда может рассчитывать на Сербию как постоянного друга, и пусть это пламя нам вечно напоминает, что у нас нет права ни на мгновение забывать», – заявил Вучич, передает РИА «Новости».



Лавров в свою очередь подчеркнул, что Россия категорически не приемлет попытки переписать историю Второй мировой войны.

«Чтить память тех, кто ценой своей жизни избавил мир от порабощения и гибели, обеспечил грядущим поколениям мирное развитие – наш священный долг. Это особенно важно сегодня, когда в ряде европейских стран наращиваются нечистоплотные усилия, направленные на очернение воинов-победителей, и одновременно на оправдание кровавых преступлений нацистов и их приспешников-коллаборационистов», – сказал глава МИД России.

«Мы с сербскими друзьями категорически не приемлем любые попытки переписать историю Второй мировой войны, подвергнуть ревизии ее общепризнанные международно-правовые итоги», – подчеркнул Лавров.

Во вторник лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны России. Над памятником в Белграде с надписью на сербском: «Никто не забыт, ничто не забыто» установлен экран, на котором в начале церемонии показали кадры переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

Памятник «Вечный огонь» находится в центральной части мемориала «Освободителям Белграда». Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства России, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки – компании «Газстройпром» и «Србиягаз», поддержку инициативе также оказал фонд «Бессмертный полк» из Белграда.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил народ Сербии с завершением мозаичного оформления храма св. Саввы.

Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тыс. погибших при освобождении бойцов Красной армии.